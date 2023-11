Boato sulla città per il passaggio di due aerei militari inglesi [VIDEO]

Ha destato preoccupazione tra i cittadini il forte boato che nel pomeriggio di sabato 25 novembre hanno sentito sopra le loro teste. Alzando gli occhi al cielo si sono visti sfrecciare davanti due aerei militari inglesi della Raf, la Royal Air Force.

In molti, anche su Facebook con un vero e proprio tam-tam, si sono chiesti cosa stesse accadendo. Fortunatamente nulla di cui preoccuparsi. I due caccia, infatti, arrivavano da Atene e hanno fatto scalo all'aeroporto d'Abruzzo per fare rifornimento. Insomma nonostante le ipotesi avanzate, anche le peggiori, non c'è nulla di cui preoccuparsi, ma di certo il sorvolo non è passato inosservato.