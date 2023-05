Blocco dei sistemi informatici alla Asl per un malfunzionamento

Malfunzionamento di alcuni sistemi informatici alla Asl di Pescara nel pomeriggio di venerdì 26 maggio.

A farlo sapere è la stessa azienda sanitaria locale.

Dalla Asl spiegano che un ordinario intervento di aggiornamento tecnologico ha innescato un imprevedibile blocco critico di tutti i sistemi engineering, vale a dire cup, contabilità, personale, ospedaliero, trasfusionale, anatomia patologica e tutte le relative integrazioni con pronto soccorso, laboratorio e radiologia.

I sistemi informativi stanno lavorando per il ripristino che dovrebbe risolvere la criticità entro circa sei ore. Sono state prontamente prese contromisure per minimizzare i disservizi. La direzione si scusa per i disagi.