Il 2023 anno record per il "Bike to Work" Fiab: 4.467 i transiti in bici e monopattini in città, la strada parco tra le più frequentate [FOTO]

Un anno “record” per l'uso di biciclette e monopattini in città. A tracciare il bilancio del 2023 di Bike to work, il progetto inserito all'interno della Settimana europea della mobilità (Sem), è la Fiab Pescarabici: 3.857 i transiti in bici e 610 quelli in monopattini per un totale di passaggi di mezzi a due ruote che è arrivato a 4.467.

Un numero nettamente superiore a quello del 2022 quando sono stati 2.113 i passaggi e superiore a quello del 2014, anno in cui si era registrato il dato più alto con 3.425 rilevazioni. Ad occuparsi delle rilevazioni Fiab una squadra quasi tutta al femminile con in totale 21 associati che hanno presidiato le 17 postazioni dalle 7.30 alle 9.30.

Per le biciclette le stazioni più frequentate sono state quella di Piazza Italia (487) e Strada Parco (475), poi Piazza della Repubblica (384). Anche per i monopattini i passaggi maggiori sono stati in Piazza Italia (69) e ad una incollatura Piazza Le Laudi (68); subito dietro Piazza della Repubblica (56) e quindi Strada Parco (55).

Non cambia la ripartizione di genere che rimane sempre a vantaggio degli uomini, mediamente con il 63 per cento per le bici e il 68 per cento per i monopattini.

Al di là dei valori assoluti quello che la Fiab evidenzia è la crescita e il consolidamento di postazioni storiche come la strada parco (percorso dedicato e protetto), piazza Italia (presenza di uffici) e è piazza della Repubblica (stazione). Numerose e significative le impressioni raccolte durante il conteggio relative alle modalità di fruizione delle infrastrutture e della mobilità, che saranno poi oggetto da parte nostra di una specifica valutazione.

Nell'occasione è stato anche lanciato un sondaggio sulla qualità della rete cicloviaria urbana, nonché degli stalli nel settore del trasporto ferroviario delle bici, e anche presso gli stabilimenti balneari, le aziende e i supermercati con tutti i dati disponibili sul sito Osmoci.

Ventuno gli associati Fiab che hanno partecipato alla tredicesima edizione Bike to work: 14 le donne.