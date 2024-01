Fra i biglietti vincenti della Lotteria Italia anche un tagliando venduto a Manoppello

Anche quest'anno, seppur con premi minori, la fortuna bacia l'Abruzzo e il Pescarese per la Lotteria Italia. Nell'estrazione avvenuta come di consueto il 6 gennaio durante la la puntata speciale della trasmissione "Affari Tuoi" dal Teatro delle Vittorie, a Roma e condotta da Amadeus, sono stati estratti i biglietti vincenti per la prima fascia e per le altre fasce di premio. A Milano è stato venduto il primo premio da 5 milioni di euro: a seguire secondo premio venduto a Campagna (Salerno) da 2,5 milioni di euro, Albuzzano in provincia di Pavia terzo premio da 2 milioni di euro, quarto premio da 1,5 milioni di euro con biglietto venduto a Roncadelle provincia di Brescia e quinto premio da un milione di euro venduto a Montescudo Monte Colombo provincia di Rimini.

Per quanto riguarda la nostra regione, un biglietto vincente da 20 mila euro venduto a Manoppello, e altri tre dello stesso montepremi rispettivamente a Ortona, Giulianova e Torino di Sangro. Per l'elenco completo dei biglietti vincenti: https://www.today.it/attualita/lotteria-italia-2023-2024-biglietti-vincenti.html.