Bighe e cavalli lungo le strade della città nonostante i divieti, rischio incidenti e feci: la protesta dei cittadini [FOTO]

Non passa giorno senza che lungo le strade di Pescara si incrocino bighe a cavallo e anche cavalli a passeggio nonostante i divieti di circolazione imposti dal Comune.

Inutile nascondersi, parliamo di un problema annoso che però non riesce a trovare una soluzione definitiva.

Note a tutte le situazioni delle due stalle ubicate in strada Colle Pizzuto e nella zona del lungofiume sud a ridosso della pista ciclabile.

Diversi i sopralluoghi e gli interventi eseguiti da parte delle autorità e delle forze dell'ordine per luoghi il più delle volte abusivi. Numerose le segnalazioni che periodicamente riceviamo da parte dei cittadini che si trovano bighe e cavalli in mezzo alla carreggiata stradale con il rischio di restare coinvolti in incidenti. Inoltre mentre i cavalli lungo il percorso lasciano feci che però i padroni degli stessi non raccolgono. Sono diverse le zone del capoluogo adriatico coinvolte dalla questione, non solo quelle a ridosso delle stalle: capita così che le bighe a cavallo vengano viste anche in via Pepe dopo gli allenamenti in mare o nelle vicinanze dell'istituto Volta o ancora nella zona del cimitero di San Silvestro, in strada Colle Renazzo e in via Aterno. Il sindaco Carlo Masci ha così risposto a un cittadino che gli ha scritto direttamente per lamentarsi: «Abbiamo fatto molti pattugliamenti, ci sono anche video che girano sul web, fino a quando non troveremo il modo di sequestrare i cavalli il problema non si risolverà. Abbiamo anche contattato i carabinieri forestali per chiedere a loro di prendere in carico i cavalli sequestrati, ma la risposta non è stata positiva. Continuiamo a cercare soluzioni, ho anche dato una delega specifica al consigliere Armando Foschi che ha molto a cuore la situazione».

«Il problema bighe, cavalli e stalle abusive è sempre attenzionato da me e dal comando della polizia locale», conferma Foschi, «vengono multati per mancato rispetto della ordinanza sindacale. Ho chiesto al sindaco di portare il problema al tavolo per l'ordine e la sicurezza pubblica».

Come noto a volte i cavalli scappano anche dalle stalle e si ritrovano al trotto o al galoppo lungo le strade.