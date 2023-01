Piazza Salotto piena per la Befana dei vigili del fuoco, l'assessore Cremonese: "Grande successo per gli eventi natalizi"

In tanti hanno partecipato all'ultimo evento delle festivività natalizie ovvero "La Befana scende in piazza" dei vigili del fuoco.

All'evento, organizzato in collaborazione con il Comune, hanno partecipato numerosi cittadini.

La manifestazione ha avuto due momenti: il primo alle ore 16 quando i pompieri hanno incontrato i bambini e il secondo un'ora più tardi quando la Befana si è lanciata in piazza della Rinascita (piazza Salotto, ndr) dal palazzo Arlecchino.

Molto soddisfatto l'assessore ai Grandi Eventi e al Commercio, Alfredo Cremonese: «Chiudiamo le feste con l'Epifania facendo di nuovo numeri impressionanti qui in piazza Salotto. Ma abbiamo registrato un bilancio da record con il mercatino che ha fatto numeri pazzeschi così come la pista del ghiaccio e la città dei bambini. E naturalmente con lo spettacolo del 31 dicembre di Vincenzo Olivieri e Marco Papa e il concerto di Loredana Bertè a Capodanno. E oggi abbiamo creato questo che ha praticamente riempito la piazza. Quindi un ringraziamento a tutti quelli che hanno lavorato a questo: al sindaco, alla giunta, al consiglio comunale. Nonostante i fondi a disposizione fossero ridottissimi abbiamo fatto un miracolo, un periodo natalizio azzeccatissimo. Ringrazio tutti i consiglieri che hanno lavorato a questi eventi, in particolare a Zaira Zamparelli che se n'è occupata in prima persona e a coloro che lavorano negli uffici: Enrica Di Paolo, Paolo Santucci, Emilia Capraro che non hanno fatto un giorno di ferie come me per portare avanti questa cosa, ma tutti gli altri uffici del Comune, la viabilità, la mobilità, la polizia municipale. Ringrazio naturalmente anche il prefetto e il questore e tutte le forze dell'ordine che ci hanno supportato per realizzare quello che abbiamo fatto senza alcun tipo di problema, tutto è andato perfettamente. Quindi insomma una grande una grande stagione natalizia».