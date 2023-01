Giornata di sorrisi nel reparto pediatrico di ematologia oncologica: è arrivata la Befana dei vigili del fuoco

La Befana dei vigili del fuoco ha fatto tappa nel reparto pediatrico di ematologia e oncologia dell'ospedale di Pescara per portare tanto doni ai piccoli ricoverati. Un momento di felicità per i bambini che le feste le stanno passando nel presidio sanitario e anche per i loro genitori.

Una giornata all'insegna del sorriso quella vissuta anche da chi quei doni li ha portati e il personale sanitario che ogni giorno si prende cura dei piccoli pazienti.

Venerdì 6 gennaio la Befana dei vigili del fuoco chiuderà il suo viaggio in pizza Salotto per incontrare i bambini della città.