Sei compagnie partecipano al bando dell'aeroporto di Pescara: confermate le rotte storiche, in arrivo nuovi voli

Una giornata storica per il rilancio dell'aeroporto d'Abruzzo. Soddisfazione fra i vertici della Saga e della Regione per il bando da 800 mila euro che si è concluso con la partecipazione di sei compagnie aeree che hanno risposto alla gara, per ripristinare i voli esistenti e potenziare l'offerta commerciale dello scalo.

Le compagnie che hanno risposto sono Alitalia, Albastar, Ryanair, Volotea, Lumiwings e Tayaranjet come hanno spiegato in conferenza stampa l'assessore regionale D'Amario, il consigliere ed ex assessore regionale Febbo, il consigliere regionale Testa oltre al presidente Saga Paolini e al direttore Ciarlini. In due anni, spiega Paolini, l'aeroporto punta a riprendere il traffico che aveva ed in tre anni ad arrivare a un milione di passeggeri l'anno.

Due i lotti previsti nel bando: il primo indirizzato a recuperare le rotte storiche dall’Aeroporto d’Abruzzo, tutte assegnate e sono Londra, Francoforte, Bucarest, Malta, Cracovia, Praga, Barcellona, Milano – Linate e Catania. Con il secondo lotto, sono state assegnate le rotte di Milano – Malpensa, Torino e Monaco.

Proposte dalle compagnie anche nuove rotte fra cui, nel primo troviamo Bergamo, Bruxelles e Dusseldorf, mentre nel secondo lotto, sono state evidenziate Alghero, Treviso, Trieste, Trapani, Tirana, Genova, Lamezia e Firenze.

La Saga assegnerà i fondi pari a 800 mila euro subito, mentre la Regione nelle prossime settimane metterà a disposizione 400 mila euro per le proposte alternative. Sulla tempistica di riattivazione, per la stagione invernale riprenderanno, a partire da gennaio, Bergamo, Bruxelles, Francoforte, Londra, Milano – Linate e Catania mentre la Saga sta già trattando per avere operative nel mese di dicembre alcune di queste rotte in particolare nei giorni 21, 22 e 23 dicembre 2020, il collegamento con Milano – Linate.