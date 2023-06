Al via il bando per i primi due lotti di Rfi per l'alta velocità Pescara - Roma: investiti 478 milioni di euro

Rfi ha pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell'unione europea i due bandi relativi all'assegnazione dei lavori dei primi due lotti del raddoppio ferroviario per l'alta velocità sulla tratta Roma - Pescara. Si tratta, in particolare, delle tratte Interporto d'Abruzzo - Manoppello e Manoppello - Scafa. Le gare hanno rispettivamente un valore di circa 143 e 335 milioni di euro.

"I lavori per la tratta Interporto d’Abruzzo – Manoppello consistono nel raddoppio della linea che si estende per circa 5 km in stretto affiancamento con il binario attuale. In progetto sono previsti diversi interventi riferiti alle viabilità sia per ripristinare le strade interferite dalla sede ferroviaria sia per garantire i collegamenti a seguito della soppressione dei due passaggi a livello. Sarà inoltre prevista una nuova Sse (sottostazione elettrica) per far fronte al potenziamento della linea. Il progetto prevede infine la sistemazione della stazione di Manoppello con interventi di miglioramento dell’accessibilità, anche con l’abbattimento delle barriere architettoniche."

L'altra tratta, invece, riguarda Manoppello -Scafa e prevede il raddoppio ferroviario della linea per una lunghezza di circa 8 km in parte in stretto affiancamento al binario esistente e in parte in variante di tracciato con viadotto per il superamento del fiume Pescara ed un ponte di scavalco di luce pari a circa 120 m per superare l’autostrada a25.

"Nel tratto interessato saranno soppressi due passaggi a livello e realizzate le relative viabilità sostitutive nonché sistemate quelle interferenti con la nuova opera ferroviaria. Il progetto prevede anche l’adeguamento della Stazione di Alanno Scafa ai fini del miglioramento dell’accessibilità e dell’intermodalità anche con l’abbattimento delle barriere architettoniche. Per il completamento dell’opera è stato nominato come commissario straordinario di Governo Vincenzo Macello, vice direttore generale di Rfi"