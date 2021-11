La Regione Abruzzo pubblica un nuovo bando per la formazione professionale

La Regione Abruzzo ha pubblicato un nuovo bando relativo alla formazione professionale, per consentire nuovi percorsi di istruzione e formazione agli organismi di formazione accreditati e quelli in corsi di accreditamento di presentare percorsi formativi. L'assessore Quaresimale ha spiegato che l'obiettivo è offrire opportunità concrete ai giovani che non intendono proseguire la formazione tradizionale universitaria:

"I corsi sono completamente gratuiti e permettono in questo modo di coniugare la formazione pratica con l’attività didattica”. La dotazione finanziaria complessiva ammonta a circa 2 milioni di euro, suddivisa in questo modo: circa 1,6 milioni di euro per i sei corsi triennali (circa 270 mila a corso); 327 mila euro per i quattro corsi di IV annualità (oltre 81 mila euro per corso) e 60 mila euro di ulteriori risorse destinate ai soggetti svantaggiati. Il bando prevede infatti la possibilità di attingere ad ulteriori risorse nel caso in cui tra i iscritti ai corsi Iefp figurino soggetti vulnerabili in modo da garantire il necessario sostegno e personale adeguato per le attività di supporto.

I destinatari della formazione sono: nel primo caso, i giovani in età di “diritto-dovere” all’istruzione, cioè che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado, di età compresa tra i 14 e i 18 anni non compiuti che hanno terminato il primo ciclo di istruzione e non hanno assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione; nel secondo caso i giovani di età compresa tra i 15 e 24 anni (fino al compimento dei 25 anni) che hanno terminato il primo ciclo di istruzione e sono in possesso di una qualifica professionale."

L'assessore ha aggiunto che per i giovani si tratta di un'opportunità unica per inserirsi nel mondo del lavoro in modo competitivo, ed i ragazzi interessati che dispongono dei requisiti richiesti, potranno iscriversi ai corsi mentre gli enti di formazione accreditati potranno esprimere il proprio interesse tramite la piattaforma informatica della Regione.

Le domande possono essere presentate, esclusivamente sulla piattaforma informatica, da oggi, martedì 2 novembre, fino alle ore 23,59 del 3 dicembre 2021.