Il nascituro morì durante il parto in ospedale, questo il parere dei periti nominati dal tribunale

È stato espresso il parere dei periti nominati tramite un Atp (accertamento tecnico preventivo) medico legale riguardo alla condotta dei medici del reparto Maternità dell'ospedale di Pescara per il caso di un bambino morto durante il parto.

Lo scopo dell'Atp medico legale è quello di stabilire se la condotta dei medici sia stata o meno conforme ai protocolli nel momento in cui la donna stava per partorire.

Il parere è stato messo nero su bianco come riferisce l'avvocato Saverio Battista: «La puerpera doveva essere avviata al taglio cesareo in quanto il piccolo era prematuro con giro di funicolo intorno al collo, al contrario i ginecologi-ostetrici: "optavano per il parto per via vaginale, omettendo di ricorrere con rapidità alla modalità del parto maggiormente protettiva nei confronti della vitalità del feto". Questo l'esito della consulenza medico-legale affidata dal giudice del tribunale civile di Pescara, su richiesta dei genitori del bambino deceduto, ai consulenti Silvano Scarponi e Antonio Tombolini di Ancona, i quali concludono la loro relazione tecnica affermando che: il taglio cesareo avrebbe ridotto il rischio di mortalità del bambino, privo di malformazioni, rispetto a quello spontaneo, ritenendo quindi inadeguata la condotta del personale sanitario dell'ospedale civile di Pescara per aver deciso per il parto vaginale. Ma nonostante ciò abbia comportato una perdita di chance di sopravvivenza la Ausl di Pescara non ha offerto un risarcimento adeguato ai genitori, tanto da costringerli, loro malgrado, a ricorrere nuovamente al giudice civile per vedere riconosciuto il loro diritto all'equo risarcimento per la perdita di un figlio perfettamente sano».

La prossima udienza è fissata per il 28 gennaio 2022.