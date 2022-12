In 400 dal Babbo Natale Fidas che ha portato doni ai figli dei donatori di sangue

Anche quest’anno il Babbo Natale della Fidas ha incontrato i figli dei donatori di sangue e ha portato loro un sacco pieno di regali, nel villaggio di Natale dell’Arca, a Spoltore, dove più di 400 bambini hanno trascorso un pomeriggio in compagnia del simpatico signore dalla barba bianca, che li ha presi uno ad uno sulle ginocchia tra sorrisi e scatti fotografici. Ad ogni bimbo, Santa Claus ha donato un libro pensato per le diverse fasce d’età. L’emozione dei più piccoli e l’allegria di quelli più grandicelli hanno decretato il successo dell’iniziativa.

“Per noi è importante essere presenti nella vita dei nostri donatori e delle loro famiglie, soprattutto nei momenti di festa”, ha spiegato Anna Di Carlo, presidente di Fidas Pescara e Abruzzo. “Il rapporto con i bambini poi ci riempie di gioia, a loro diciamo quanto è importante il gesto dei genitori, un esempio per tutti”.

Il sangue resta un’esigenza forte e continuativa nei reparti di ematologia, oncologia e nelle chirurgie, e per far fronte alle necessità di chi sta male c’è bisogno dell’impegno di molti. Per effettuare la propria donazione bisogna prenotarsi chiamando il numero Fidas 085/298244.

“Il bisogno di sangue è costante”, conclude la presidente. “I nostri donatori sono sempre presenti ma serve un aiuto solidale condiviso sempre da più persone. Invito i cittadini ad avvicinarsi alla donazione di sangue, un gesto di altruismo e civiltà che fa bene a sé stessi e agli altri. Natale è soprattutto questo”.