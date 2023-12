"Un carabiniere per Babbo Natale" torna in ospedale per portare doni e sorrisi ai piccoli ricoverati

L'iniziativa di Adricesta si rinnova per il 21esimo anno consecutivo: l'appuntamento è il 18 dicembre I volontari già a lavoro per confezionare i doni: non mancheranno mascotte e musica per una mattinata all'insegna della magia per portare un sorriso ai piccoli impegnati nella loro importante battaglia