Le aziende del Pescarese premiate nel settore wedding

Sono stati assegnati i premi alle migliori aziende del settore wedding secondo le coppie di sposi. Molti dei Wedding Awards di Matrimonio.com, giunti alla 11esima edizione, sono andati a diverse attività del Pescarese.

I premi sono stati assegnati sulla base di più di 1 milione di recensioni delle coppie. A questa edizione hanno partecipato oltre 74mila aziende del settore bridal.

Il premio riconosce alle aziende delle diverse categorie del settore nuziale (banchetto, catering, fotografo, luna di miele, etc.) il titolo di professioniste più apprezzate dalle coppie che si sono sposate nel 2023.

I Wedding Awards sono gli unici premi del settore assegnati sulla base delle recensioni delle coppie sposate. Di loro circa il 47% - secondo Il Libro Bianco del Matrimonio, pubblicato da Matrimonio.com in collaborazione con il professor Carles Torrecilla, Google ed Esade Business School - utilizza internet per trovare fornitori di prodotti e servizi.

E tra le moltissime aziende premiate, molte sono del Pescarese. Tra queste Amaranta, Villa Chiara e Villa del Barone per banchetto; 24 pose, Event Shooting Sudio, Foto De Sanctis Studio, Mose Studio e Photo Zone Studio per fotografia mentre il video premia Angelo Di Leo.

I premiati nel settore musica sono Damiano e Leonard Show, Elegantia Events, GM Entertainment di Gianni Mucci, Kokko One Man Show, Melodye Events, SpotifaiBand, Trés Bien, Ved Event Music e Bravo! Wedding Band.

Emmeciquadro e EventiDecor trionfano nel settore partecipazioni, mentre Ivana Floral Designer e Esho Funi Floral Designer nell’ambito fiori e decorazioni.

L’animazione se la porta a casa Aich Animazione, mentre la moda sposa va alle aziende Atelier Emé, Essaouira, Janina Sposa, Valore Sposi Atelier e Virginio Sposa. La moda uomo è invece andata a Corazzini Cerimonia e Difino Atelier.

Il settore bellezza spetta a Annalisa Lalli Makeup, GidiGi Parrucchieri, Jessicaiervese, Marsino Makeup e Vitalba Make-Up. Infine i Wedding Awards per la luna di miele sono andati a Trigon Viaggi e Tursimo e Travel to.

A questo link è possibile vedere tutte le aziende del Pescarese premiate con i Wedding Awards di Matrimonio.com.

Cosa sono i Wedding Awards?

I Wedding Awards sono nati con l’obiettivo di riconoscere l’eccellenza del servizio offerto dalle aziende del settore nuziale in Italia e con gli anni sono diventati un marchio di garanzia per le coppie alle prese con i preparativi di nozze. Attualmente, questi premi si basano su più di 1 milione di recensioni di coppie iscritte su Matrimonio.com. Un dato davvero importante se si tiene conto che quasi la metà delle coppie in procinto di sposarsi (il 47%) utilizza internet per trovare fornitori di prodotti e servizi, così come emerge da Il Libro Bianco del Matrimonio, pubblicato da Matrimonio.com in collaborazione con il professor Carles Torrecilla, Google ed Esade Business School.

Vincere un Wedding Award non è solo un grande riconoscimento per qualsiasi azienda, ma dimostra anche l'eccellente servizio che il fornitore premiato offre alle sue coppie. Secondo José Melo, vicepresidente sales Europa di Matrimonio.com: "Negli ultimi anni i fornitori di servizi matrimoniali ne hanno passate tante e il 2023 ha rappresentato per molte aziende un atteso ritorno alla normalità. L’organizzazione dei matrimoni richiede sempre un'enorme quantità di lavoro, una minuziosa attenzione ai dettagli e tanta dedizione: i nostri vincitori hanno offerto questo e molto altro alle loro coppie. Noi di Matrimonio.com siamo orgogliosi di celebrare i fornitori che sanno andare oltre e che contribuiscono a rendere il giorno del matrimonio indimenticabile e speciale per tutti coloro che vi partecipano, in tutto il mondo".