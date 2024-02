Mecspe 2024: cinque aziende pescaresi parteciperanno alla prossima fiera delle innovazioni per l’industria manifatturiera

Cinque aziende pescaresi parteciperanno alla 22esima edizione di Mecspe, fiera dedicata alle innovazioni per l’industria manifatturiera, a Bologna dal 6 all’8 marzo. Dall’Abruzzo parteciperanno in totale tredici aziende, cinque appunto pescaresi, altrettante teramane e tre del Chietino.

La fiera, punto di riferimento del settore e occasione d’incontro tra tecnologie di produzione e filiere industriali, vedrà la partecipazione di ben oltre 2.000 aziende espositrici nei 92mila mq di superficie fieristica con 13 Saloni tematici, 18 iniziative speciali e un programma ricco di appuntamenti e incontri dedicati alla transizione digitale ed ecologica.

La nuova edizione dedicherà ampio spazio al confronto tra gli attori del settore, alla luce dei recenti sviluppi sul fronte pnrr e sul nuovo piano transizione 5.0, con la sua dotazione di 6,3 miliardi di euro per il 2024-2025. Le tematiche di transizione e progresso, quanto più rilevanti per le aziende italiane, saranno approfondite all’evento inaugurale della fiera, durante il quale verranno discussi, alla presenza dei rappresentanti del Mimit – Ministero delle imprese e del made In Italy, i dati del nuovo Osservatorio MecspeE sull’industria manifatturiera italiana.Ma quali sono le aziende del Pescarese che prenderanno parte a questa nuova edizione organizzata da Senaf? Come anticipato sono cinque e sono:

Innovafixing Italia srl di Pescara

Muchcolors srl di Montesilvano

Protek srl di Collecorvino

Rimas Engineering srl di Pescara

Smartcolor srl di Pescara

A queste se ne aggiungono altre di aziende abruzzesi che parteciperanno al Mecspe 2024 e sono: