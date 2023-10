All'avvocata Arianna Maria Di Pietro il premio internazionale “Le Fonti Awards Italy”

L'avvocata Arianna Maria Di Pietro vince il premio internazionale “Le Fonti Awards Italy”, categoria avvocato dell'Anno, Boutique d'eccellenza nel settore Diritto Vitivinicolo e Agroalimentare. La premiazione si è tenuta nei giorni scorsi nel Palazzo Mezzanotte, storica sede della Borsa Italiana, in piazza Affari a Milano.

L'avvocata Di Pietro, con studio a Pescara e L'Aquila, e sedi di rappresentanza a Dubai e Abu Dhabi, è stata premiata con questa motivazione: “Per l’impegno e la passione profusa nel settore, rappresentati sotto plurimi profili: consulenza aziendale in complesse trattative internazionali, organizzazione di eventi e convegni, pubblicazioni di settore, fino alla nomina di coordinatrice regionale per l'Abruzzo nell'associazione nazionale Le Donne del Vino”.

Dal canto suo, la professionista ha così commentato il riconoscimento ricevuto: “Si tratta del coronamento di un percorso iniziato anni fa, in un ramo legale rimasto a lungo nell'ombra. Il comparto vitivinicolo e agroalimentare rappresenta senza dubbio una eccellenza italiana di cui andare fieri, un settore in costante crescita e mutamento che, in quanto tale, necessita di una particolare attenzione ed assistenza sotto i plurimi profili legali che lo involgono”.