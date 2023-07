Pubblicato l'avviso per le cedole dei libri scolastici delle scuole primarie di Città Sant'Angelo

Il Comune di Città Sant'Angelo ha pubblicato l'avviso per la fornitura dei libri di testo (cedole librarie) per la scuola primaria per l’anno scolastico 2023/2024.L'avviso è valido solo per i residenti nel comune angolano. La fornitura con il sistema della cedola libraria avverrà con la seguente procedura: ogni famiglia dovrà ordinare i libri presso una libreria/cartolibreria di propria scelta; compilare, firmare e consegnare alla libreria/cartolibreria prescelta, al momento del ritiro dei libri, il modulo “cedola libraria” disponibile nell'attuale scuola di frequenza dell’alunno oppure a fondo pagina del bando.

Non è previsto alcun onere economico per le famiglie: il libraio/cartolibraio emetterà fattura, con allegate le cedole, al Comune di Città Sant’Angelo che provvederà al pagamento. La cedola libraria è unica, pertanto ogni famiglia dovrà ritirare i libri del proprio figlio presso un unico libraio/cartolibraio.Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo: politichesociali@comune.cittasantangelo.pe.it oppure telefonare al nr. 085.9696207 o consultando il link https://comune.cittasantangelo.pe.it/avviso-cedole-librarie-scuola-primaria-anno-scolastico-2023-2024/