Avviata a Penne l’attività del gruppo Cucinelli. E a breve potrebbero arrivare altri brand [FOTO]

Avviata questa mattina a Penne l’attività produttiva del gruppo Cucinelli. E il sindaco Gilberto Petrucci, proprio nel giorno in cui è stato dato il "la" a questo nuovo insediamento industriale nel polo dell'area attorno al ponte di Sant'Antonio, si è recato sul posto con l’amministratore delegato Riccardo Stefanelli e gli amministratori dell’azienda umbra. La struttura non è stata costruita ex novo ma riqualificando un fabbricato già presente. Saranno 70 i primi sarti assunti, tra cui molti ex dipendenti della Brioni che erano rimasti senza lavoro.

“L’operazione del gruppo Cucinelli sta creando un volano straordinario nella nostra comunità, e io ne sono felice”, dice il sindaco Petrucci. “Con il ceo Riccardo Stefanelli abbiamo parlato anche di futuro. Penne rappresenterà il fulcro della sartoria artigianale in Abruzzo. Il mio obiettivo”, aggiunge, “è costituire il Polo dell’Alta Moda. A breve lanceremo un progetto utile a costruire un percorso mirato a valorizzare il comparto della sartoria artigianale anche dal punto di vista culturale”.

Ma non finisce qui, perché Penne punta ad attrarre anche nuove aziende: "Per attirare gli imprenditori abbiamo messo a punto una politica ad hoc: non mi sbilancio, ma siamo stati contattati da altri marchi del settore che, dopo Brioni e Cucinelli, potrebbero insediarsi proprio qui dove, fin dai primi del Novecento, le sartorie costituivano la base di un sistema già sviluppato", conclude Petrucci.