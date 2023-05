Autostrada A14 chiusa per cinque notti tra Pineto e Pescara nord per attività di ispezione delle gallerie

Il tratto dell'autostrada A14 compreso tra i caselli di Pineto e Pescara nord sarà chiuso in entrambe le direzioni per cinque notti: da lunedì 15 a venerdì 19 maggio, con orario 22-6. Lo stop al traffico si rende necessario, come informa una nota della società Autostrade, per consentire attività di ispezione delle gallerie. Di conseguenza, saranno inaccessibili le aree di servizio "Torre Cerrano ovest" e "Torre Cerrano est".



In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: per chi è diretto verso sud (Pescara/Bari) percorrere, dopo l'uscita obbligatoria a Pineto, la statale 16 adriatica e poi rientrare sull'A14 a Pescara nord; per chi è diretto verso nord (Ancona/Bologna) percorrere, dopo l'uscita obbligatoria a Pescara nord, la statale 16 adriatica e poi rientrare sull'A14 a Pineto.