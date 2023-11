Chiude di notte per lavori l'autostrada A14 dopo il casello di Pescara nord/Città Sant'Angelo

Lungo l'autostrada A14, allo scopo di permettere lavori di pavimentazione, dalle ore 23 di domenica 12 alle 5 di lunedì 13 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara Nord/Città Sant'Angelo e Atri/Pineto, verso Ancona/Bologna.

L'area di servizio "Torre Cerrano Est", nel tratto che sarà chiuso, non sarà raggiungibile.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria al casello di Pescara Nord/Città Sant'Angelo, proseguire lungo la strada statale 16 adriatica, per rientrare sulla A14 alla stazione di Atri/Pineto.

Sempre lungo la A14, nell'ambito dei lavori di riqualifica barriere di sicurezza del viadotto statale 150 del Vomano, nelle 4 notti di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì 16 novembre, dalle ore 22 alle 6, sarà chiusa la stazione di Roseto degli Abruzzi (Teramo), in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Teramo Giulianova.

Dalle 22 di lunedì alle 5 di martedì 14 novembre sarà chiusa la stazione di Lanciano, in uscita per chi proviene da Pescara, per consentire attività nell'ambito dei lavori di sostituzione del portale di uscita. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ortona.