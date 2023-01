Nuove chiusure notturne tra i caselli di Pescara dell'autostrada A14

Nuove chiusure notturne in programma per l'autostrada A14 tra i caselli di Pescara sud/Francavilla al Mare e Pescara ovest/Chieti in direzione Ancona.

L'autostrada adriatica resterà chiusa nelle due notti di mercoledì 18 e giovedì 19 gennaio.

Come informa Autostrade per l'Italia, la chiusura si rende necessaria per consentire attività di ispezione della galleria "Immacolata".

La chiusura avrà i seguenti orari: dalle 22 alle 6. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara sud/Francavilla al Mare, percorrere la tangenziale di Pescara (la circonvallazione, ndr) verso Chieti/Pescara/Ancona, seguire le indicazioni per A14 e rientrare sulla A14 alla stazione di Pescara ovest/Chieti.