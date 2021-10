Autostrada A14, ancora chiusure notturne tra Pescara Sud/Francavilla e Pescara Ovest

Autostrada A14 chiusa tra i caselli di Pescara Sud/Francavilla e Pescara Ovest per lavori nella galleria "Immacolata-Vaccari".

Il traffico non sarà consentito per consentire, come stabilito nel tavolo con Regione Abruzzo e Comuni, l'esecuzione della prima fase dei lavori finalizzati all'adeguamento degli impianti della galleria "Immacolata-Vaccari".ù

La chiusura è prevista in orario notturno, nelle quattro notti consecutive di domenica 24, lunedì 25, martedì 26 e mercoledì 27 ottobre, con orario 22-6. Sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara sud Francavilla e Pescara ovest Chieti, verso Ancona/Bologna. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara sud Francavilla, percorrere la circonvallazione di Pescara verso Chieti/Pescara/Ancona e seguire le indicazioni per A14, con rientro sulla A14 alla stazione di Pescara ovest Chieti.