Autostrada A14 chiusa per lavori di sviluppo della rete in fibra ottica

Autostrada A14 chiusa tra i caselli di Pescara ovest/Chieti e Pescara sud/Francavilla al Mare per permettere lavori nell'ambito dello sviluppo della rete in fibra ottica.

Il tratto in questione sarà chiuso in entrambe le direzioni dalle ore 22 di giovedì 14 alle 6 di venerdì 15 settembre.

A farlo sapere è Autostrade per l'Italia.

Questi i percorsi alternativi che vengono consigliati: verso Bari: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara ovest Chiesti, percorrere il raccordo Chieti-Pescara direzione Pescara/Foggia, seguire le indicazioni per A14 e rientrare sulla A14 a Pescara sud Francavilla; verso Ancona/Bologna: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara sud Francavilla, percorrere la tangenziale di Pescara verso Chieti/Pescara/Ancona e seguire le indicazioni per A14 e rientrare sulla A14, alla stazione di Pescara ovest Chieti.