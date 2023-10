Troppo rumore dall'autolavaggio, dal Comune arriva l'ordinanza: entro 30 giorni il problema va risolto

L'attività con l'uso delle attrezzature avrebbe superato i limiti previsti in materia di inquinamento acustico come rilevato dall'Arta, per questo ora dovrà bonificare e assicurare la risoluzione del problema riportando i parametri in quelli previsti dalla legge e fornendo la dovuta documentazione