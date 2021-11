L'autobus con la coda ha difficoltà alla rotatoria, traffico bloccato tra viale Marconi e via Conte di Ruvo

Traffico in tilt poco dopo le ore 8 all'incrocio tra viale Marconi e via Conte di Ruvo a Pescara per le difficoltà di uno degli autobus della Tua con la coda ovvero uno di quelli doppi.

Il fatto si è verificato intorno alle ore 8 quando il traffico nella zona è già sostenuto.

Come segnala un cittadino il mezzo pubblico ha dovuto effettuare manovre di retromarcia per tentare di girare intorno alla rotatoria.

«Tutto bloccato», scrive il residente, «poverino l’autista che in mezzo al traffico avrà ricevuto chissà quanti improperi, nulla contro di lui, anzi l’avevo nel cuore. Non era colpa sua, basta un non nulla per creare intralcio. Viva Parigi».