Autobus, la linea 5 a luglio e agosto passerà sulla riviera per collegare i colli al mare

Nuovo percorso per l'autobus della linea 5 che nei mesi di luglio e agosto transiterà sulla riviera di centrale allo scopo di avere un collegamento diretto tra la zona di Pescara Colli e il mare.

A farlo sapere è il consigliere comunale Alessio Di Pasquale (Forza Italia).

Il percorso modificato per l'estate sarà in vigore da lunedì 3 luglio a giovedì 31 agosto.

«Volevo comunicarvi che lunedì tre luglio il nostro amato autobus numero 5, passerà per parte della riviera, per portare i nostri concittadini al mare», scrive Di Pasquale. Dunque il nuovo percorso della linea 5 prevede il passaggio dell'autobus non più in corso Vittorio Emanuele II ma in via Paolucci, lungomare Matteotti, viale della Riviera, viale Muzii per poi arrivare al terminal bus.