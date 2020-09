Gli rubano l'auto, il senatore D'Alfonso chiede aiuto agli amici di Facebook per ritrovarla [FOTO]

Il senatore Luciano D'Alfonso si rivolge ai suoi amici su Facebook nel tentativo di ritrovare la sua automobile che è stata rubata nella mattinata odierna, martedì 15 settembre.

L'ex presidente della giunta regionale ed ex sindaco di Pescara denuncia come la sua Fiat Panda Cross (targata FR744DK) sia stata presa dai ladri.

Questo l'appello condiviso sul suo profilo Facebook:

«Questa mattina, la mia panda nera, targata FR744DK, mi è stata “presa in carico” da chi l’ha giudicata meritevole di furto. Mi aiutate a recuperare segnalazioni di posizionamento, se la incontrate e se la potranno incontrare i vostri conoscenti? Se potete fatemi sapere, per aiutare il lavoro delle forze dell’ordine. Mi riferiscono i carabinieri che le prime 12 ore sono fondamentali per rastrellare informazioni di qualità».