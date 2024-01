Diverse formazioni civiche pescaresi danno vita all'associazione politica "Radici in Comune" [FOTO]

Presentata la neonata associazione politica Radici in Comune nata dalla volontà di diverse formazioni civiche pescaresi.

Il confronto tra le rappresentanze di diverse formazioni civiche si è tenuto nella mattinata di domenica 21 gennaio.

Queste realtà si stanno mobilitando per le prossime elezioni e stanno creando una cordata di cittadine e cittadini, provenienti dalle associazioni e dai comitati che da anni sono impegnati nella salvaguardia dei beni comuni del territorio.

Nell’occasione è stata presentata Radici in Comune, associazione politica che si pone come obiettivo quello di tracciare i temi chiave per il futuro della città, segnare una rotta finora inesplorata dall’ultima amministrazione. «Partendo dalla conoscenza e dagli approfondimenti che in tanti anni questa parte di città ha prodotto», si legge in una nota, «si matureranno scelte responsabili e rispettose delle cittadine e dei cittadini, dell’ambiente, della salute, della cultura. Radici in Comune ha varie anime, tutte interessate a preservare e tutelare il bene comune nelle sue diverse ramificazioni: socialità, mobilità, partecipazione, tutela ambientale, economia locale, cultura; tenendo conto della città di oggi, e della sua visione futura, che necessariamente devono evolversi verso gli obiettivi universalmente riconosciuti di sostenibilità e vivibilità. Nel nuovo soggetto politico “Radici in Comune” si riuniscono le forze civiche più attive che in questi anni hanno portato avanti battaglie di civiltà per tutti e tutte. I suoi rappresentanti provengono dalle associazioni e dai comitati civici nati attorno alle grandi questioni della città di Pescara: dal problema della viabilità/vivibilità di viale Marconi, alla devastazione del patrimonio arboreo, dalle periferie alla mobilità urbana, agli spazi negati alla partecipazione attiva; al depauperamento del patrimonio paesaggistico e culturale. L'impegno assunto è indicare, oltre ai temi nuovi ma oramai urgenti, nuove metodologie dell’agire politico, che si basino sui principi della partecipazione e della trasparenza e sui temi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica a cui richiamano gli obiettivi strategici dell'Agenda 2030. Radici in Comune sarà custode severa e portatrice dei tanti temi sul bene comune all’interno della coalizione, che si è già resa disponibile ad accogliere e praticare le linee programmatiche proposte. Il nuovo ruolo politico del protagonismo civico sarà forma di garanzia reciproca per tutta la coalizione, per l’impegno alla nuova visione e per la programmazione futura delle azioni coerenti al raggiungimento degli obiettivi alti e fondamentali che si perseguiranno».

Questo il manifesto di "Radici in Comune": «A Pescara c’è un’altra città, fatta di persone, cittadini che hanno una chiara consapevolezza: il bene comune non è di nessuno, ma di tutti noi. Questo bene comune è un tesoro prezioso e va difeso. Danneggiarlo, o addirittura perderlo, significa impoverire la città, ipotecando il futuro nostro e delle nuove generazioni. Ci scontriamo ogni giorno con le difficoltà di una città che non ha la consapevolezza delle sue decisioni. Ma Pescara è uno spirito da sempre animato da due identità, una città in tensione tra idee e progetti, che ha bisogno di trovare chi sappia metterli sapientemente in armonia. Crediamo che l’idea di città sia doverosa, si può e si deve programmare, pianificare e progettare, per renderla una e intera, non una somma di elementi disconnessi tra loro. Possiamo progettarla solo unendo i livelli che per noi sono più importanti: vivibilità, socialità, mobilità, partecipazione, tutela ambientale, cultura. Un futuro sostenibile è ancora possibile attraverso l'impegno civico e guidati da un’amministrazione che non sia più cieca e sorda ai bisogni di cittadini e cittadine. Un’amministrazione che abbia in testa un futuro al passo con le altre città europee: sostenibili, all’avanguardia ma rispettose dell’ambiente e di chi lo abita. Noi, che animiamo i comitati e le associazioni, ci siamo uniti perché vediamo con chiarezza dove dobbiamo andare. Abitiamo i quartieri di Pescara, ne conosciamo la storia e le radici; abbiamo una conoscenza capillare di quello che sta accadendo, di quanto stiamo perdendo, di quanto stiamo mettendo a dura prova l’ambiente, la vivibilità, la partecipazione. Quella partecipazione attiva che è stata la nostra prima richiesta, sempre negata e derisa. Per questo utilizzeremo gli strumenti che la democrazia ci offre per farsi ascoltare, questo è il momento di salvare la città presa d'assalto da un’idea sbagliata di cambiamento, che la sta impoverendo. E noi no, non staremo a guardare. Siamo le radici su cui cresce la città, siamo la rete e la crescita che desideriamo. Siamo Radici in Comune».