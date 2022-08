"Sì alla vita": per 10 anziani di Pescara un progetto pilota fatto di ascolto ed assistenza

Ascoltare le loro storie per stimolarli alla relazione oltre che i loro bisogni, aiutarli a ritrovare serenità anche attraverso una maggiore cura di sé stessi oltre che quella di piante, giardini condominiali, dargli un supporto per entare in relazione con chi, nel loro palazzo vive, ma anche dare un supporto a quei familiari che a loro si dedicano h24, così che possano avere qualche ora per "staccare" dall'impegno quotidiano e viverlo con maggiore tranquillità.

"Anziani: Estate 2022...Sì alla vita" è tutto questo ed è, per ora, un progetto sperimentale che coinvolgera 10 "nonni" per quattro settimane, ma che se dovessi dimostrarsi efficace, come l'assessore alle politiche sociali Nicoletta Di Nisio auspica, potrebbe proseguire e, magari, anche aumentare la platea delle persone coinvolte.

Una risposta positiva quella dell'amministrazione data a chi quell'assistenza la chiedeva e di cui si faranno carico gli operatori del Cav (Centro aiuto alla Vita) in collaborazione con una rete di partner tra cui la cooperativa "Camilla", la parrocchia Cuore Immacolato di Maria, la cooperativa "Il Germoglio", l'associazione Unitalsi e la casa di riposo Inps. A sostenere l'iniziativa anche il Movimento per la vita di Pescara (Mpv) tramite la presidente Maria Gina Fratalocchi.

L'obiettivo è quello di "stabilire una reta micale di sostegno e di ascolto per gli anziani che in questo periodo rimangono soli", sottolinea Patrizia Ciaburro presidente Cav, riferendosi anche alla difficoltà di trovare badanti o persone che possano occuparsi almeno in parte della giornata dei fragili. Per questo, per ora, il progetto avrà una durata di quattro settimane, "ma queste persone se sono veramente sole - sottolinea - lo saranno anche ad ottobre, novembre, dicembre a Pasqua a Natale e così via. E' un esperimento. Noi ci augiriamo che vada bene". "E' un modo - sottolinea Di Nisio - anche per aiutare le famiglie. Per ora è sperimentale, veidamo come va, ma abbiamo già ricevuto tante telefonate e spero si possa andare avanti perché è importante".

Il progetto prevede due visite settimanali di un'ora e mezza ciascuna, durante le quali gli anziani saranno in compagnia degli operatori del Cav che, in caso di bisogno, li acompagneranno a fare una passeggiata, la spesa, in parrocchia in farmacia e così via. Personale qualificato e con esperienza, sottolinea Di Nisio, tra cui figurano un avvocato, una mamma, un assistente sociale e un medico, che si mettono così a disposizione della comunità.