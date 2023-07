Assalto al portavalori fallito, il grazie del prefetto Di Vincenzo alla polizia per "l'efficacia e la tempestività dimostrata"

Arriva il “grazie” del prefetto Giancarlo Di Vincenzo alla polizia per l'intervento grazie al quale venerdì 7 luglio è stato sventato il tentativo di rapina consumatosi sulla A14 a seguito dell'assalto compiuto ai danni di un portavalori che al momento dei fatti si trovava all'altezza di Spoltore.

“Ancora una volta la polizia di Stato di Pescara ha dato dimostrazione di efficacia e tempestività nella risposta a una grave azione criminosa – scrive in una nota il prefetto -. Grazie al questore Liguori per l'efficiente dispositivo predisposto che ha consentito di evitare che la tentata rapina di ieri mattina sull'autostrada A14 venisse portata a termine”.

“Un sentito ringraziamento” Di Vincenzo lo rivolge anche al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi “per aver inviato in questa provincia unità di rinforzo della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza in modo da poter garantire, in considerazione dell'intenso afflusso di turisti in un territorio dinamico, vivace e attrattivo, adeguati standard di di sciurezza”.