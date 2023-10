La Asl apre il nuovo sportello per gli interventi precoci sul disagio mentale degli adolescenti

Un nuovo importante e innovativo servizio sanitario si aggiunge a quelli già esistenti del Centro di salute mentale della Asl di Pescara. Si tratta dello sportello per l'intervento precoce sul disagio mentale degli adolescenti, per la fascia d'età che va dai 14 ai 25 anni. Il nuovo servizio è stato presentato lunedì 9 ottobre nella biblioteca dell'ospedale di Pescara alla presenza dell'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, di Vero Michitelli direttore generale della Asl, di Antonio Caponetti direttore sanitario, Renato Cerbo direttore neuropsichiatria infantile direttore facente funzioni del dipartimento salute mentale, Vittorio Di Michele presidente della Società italiana di psichiatria sezione Abruzzo e Molise area territoriale, direttore Centro salute mentale Pescara Nord, Gina Vespucci direttore Centro salute mentale Pescara Sud, Francesca Bolino referente per gli interventi precoci, Filippo Maria Ferro professore straordinario di psichiatria.

Cerbo e Caponetti hanno spiegato che questo sportello è molto importante per tutto il territorio e per le famiglie che hanno figli adolescenti nel Pescarese, aggiungendo che la Asl ha lavorato molto per arrivare ad offrire un servizio ad hoc per questa delicata fascia d'età di popolazione, andando a rispondere ad un'esigenza che si è manifestata in modo molto evidente negli ultimi anni, quelli della pandemia e dell'isolamento sociale che tanto hanno inciso purtroppo negativamente sulla crescita e sullo sviluppo psicosociale dei ragazzi che hanno vissuto dei mesi difficili, e per questo era necessario dare una risposta come azienda sanitaria per venire incontro a questi ragazzi e ai loro genitori e dare loro subito, in modo tempestivo, una risposta medica adeguata, puntuale ed efficace. La Asl di Pescara sulla salute mentale in generale ha lavorato molto potenziando il personale specialistico e sanitario, e un intervento precoce sugli adolescenti permette di salvare vite e di dare una giusta direzione all'approccio alla vita e al mondo da parte dei giovani fra i 14 e 25 anni. "La giornata odierna ci riempie di gioia, avere personale dedicato ed esperto è fondamentale per fare un passo avanti utile a tutta la società".

L'assessore Verì ha aggiunto che questo nuovo servizio è fondamentale e dimostra l'attenzione che la Asl e l'assessorato alla sanità riservano ai giovani e al potenziamento di tutti i servizi della sfera della salute mentale. Una realtà delicata, quella degli adolescenti, che è gestita sapientemente e in modo eccellente dalla consulta della salute mentale, che vede coinvolti i centri territoriali, gli specialisti ma anche le associazioni per dare una risposta importante per sostenere quelli che saranno i cittadini e gli adulti del futuro. "Penso che questa azienda sanitaria sta mettendo in atto con grande concretezza tutte le esigenze della salute mentale sul territorio, utilizzando le risorse di spesa messe a disposizione dalla Regione che si è sempre dimostrata e si dimostrerà in futuro attenta a queste importanti e fondamentali richieste di risorse. I suicidi sono la prima causa di morte nei giovani, e questo dato tremendo è necessario intervenire alle radici del problema. A più livelli, in questa Asl, abbiamo la presa in carico dei pazienti con disturbi della salute mentale di qualsiasi età".

Il direttore Michitelli ha ricordato i tanti impegni realizzati dalla Asl di Pescara in questi anni, in particolare negli ultimi anni con la questione pandemia che ha provocato effetti a breve e lungo termine soprattutto sulle nuove generazioni per quanto riguarda la socialità e le problematiche mentali, e a questo l'azienda sanitaria ha voluto fin da subito dare risposte per andare ad intervenire su emergenze sociali che spesso passano in silenzio ma che arrivano anche a conseguenze drammatiche.