La Asl attiva lo sportello demenze per dare assistenza anche ai caregiver dei pazienti

Attivato dalla Asl di Pescara lo sportello "Demenze" dedicato ai caregiver dei pazienti con disturbi cognitivi e demenze, nell'ospedale di Pescara. Il servizio è stato presentato dal presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, dal sindaco Carlo Masci, dal direttore generlae Asl Vincenzo Ciamponi, dal direttore sanitario Antonio Caponetti, dalla responsabile Uos Picogeriatria e centro diagnosi di Alzheimer e Cdcd Mariacristina Lupinetti, responsabile della lina progettuale 5 fondo nazionale demenze della Asl di Pescara, e dal consigliere comunale Ivo Petrelli.

Il servizio è dedicato ai caregiver dei pazienti con demenza ed ha finalità di ascolto, sostegno, orientamento ed informazione. Le Demenze (o Disturbi Neurocognitivi) si caratterizzano per un lento declino delle facoltà cognitive e per una progressiva perdita delle abilità funzionali. Il paziente mostra sempre più difficoltà ad interagire adeguatamente con l'ambiente fisico e relazionale nel quale è inserito e questo impatta negativamente sulla capacità di svolgere le attività strumentali e di base della vita quotidiana. Accanto ai sintomi cognitivi possono comparire ben presto disturbi psicologici e comportamentali (Bpsd) che determinano ulteriore disagio sofferenza e stress per il paziente e conseguentemente per le persone che provvedono alla sua cura e assistenza.

Per questo la Asl di Pescara ha istituito un punto informativo e di sostegno psicologico ai cargiver, ove verranno fornite anche indicazioni sulla rete dei servizi e le relative modalità di accesso, su eventuali sussidi e iter medico-legali in rapporto alle esigenze dell’utenza, al fine di facilitare l’utilizzo delle risorse disponibili sul territorio.

Saranno anche organizzati assieme all'Associazione Alzheimer uniti Abruzzo incontri per i familiari e pazienti, e gruppi di ascolto e aiuto. Lo sportello, cui si può accedere direttamente o su prenotazione, si trova a Pescara, in via Paolini 45, al secondo piano della Palazzina G (Ospedale vecchio). È aperto il martedì dalle 15.00 alle 18.30 ed il giovedì dalle 9.30 alle 13.00. Per informazxioni o appuntamento: tel. 0854252918, email: sportellodemenze@asl.pe.it. Gli incontri possono tenersi in sede o tramite video-consulenze.