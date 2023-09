La Asl sul display rotto nel cup dell'ospedale di Penne: "Problema in via di risoluzione"

I disagi dovuti alla rottura del display nel cup dell'ospedale di Penne saranno a breve, compatibilmente con i tempi tecnici, risolti. Lo ha fatto sapere la Asl di Pescara, da noi contattata, in merito al disservizio segnalato dal consigliere regionale Antonio Blasioli del Partito Democratico, che evidenziava come gli utenti che arrivano nel cup del nosocomio vestino non abbiano la possibilità di vedere l'avanzamento della fila degli sportelli e dunque una volta preso il numero devono chiedere agli altri utenti.

L'azienda sanitaria ha fatto sapere che il problema è noto da tempo e per questo l'acquisto di nuovi display è stato inserito all'interno del bando per le forniture di diverso materiale per l'ospedale di Penne. Il bando ha visto però due ricorsi presentati da aziende che vi hanno partecipato e dunque i tempi si sono sensibilmente allungati. Ora però la procedura è arrivata praticamente alla conclusione e dunque, compatibilmente con i tempi tecnici, in breve tempo sarà ripristinato il display all'interno del cup.