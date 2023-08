La Asl nomina quattro nuovi direttori di strutture complesse: i nomi

La direzione generale della Asl di Pescara ha conferito gli incarichi di direttore di struttura complessa (Uoc) a quattro professionisti ovvero Maria Grazie Argenteri, Donatella Bosco, Aurelio Soldano e Donato Carlo Zotta.

Maria Grazia Argentieri è risultata vincitrice dell’avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale di direttore medico della disciplina di Anatomia Patologica per le esigenze della Uoc di Anatomia Patologica del

presidio ospedaliero di Pescara. Donatella Bosco è la vincitrice dell’avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale di direttore medico della disciplina di cure palliative per le esigenze della Uoc Hospice e Cure palliative.

Aurelio Soldano è risultato vincitore dell’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di direttore medico della disciplina di anestesia e rianimazione per le esigenze della Uoc 118 della Asl di Pescara. A questo servizio e relativo incarico afferisce anche la gestione organizzativa della nuova centrale unica del 118 Chieti-Pescara, di tutte le postazioni di emergenza sanitaria territoriale della provincia di Pescara, nonché la direzione ed il coordinamento della base di Elisoccorso Hems 118 di Pescara. Carlo Zotta è il vincitore dell’avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale di direttore medico della disciplina di Neurochirurgia per le esigenze della Uoc di Neurochirurgia dell'ospedale di Pescara. Alla firma dei contratti erano presenti il direttore generale facente funzioni Antonio Caponetti, il direttore amministrativo Vero Michitelli, il direttore dell'Uoc dinamiche del personale Giuseppe Barile.