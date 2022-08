Asili nido e micro-nidi: dal Comune di Città Sant'Angelo un fondo di sostegno da 69 mila euro

Un fondo da 69mila euro per dare un aiuto alle famiglie che devono sostenere le spese per gli asili nido e i micro-nidi, ovvero le strutture riservate ai bambini tra i 3 e i 36 mesi.

Una vera e propria agevolazione quella messa a disposizione dal Comune di Città Sant'Angelo per l'anno educativo 2022-2023 così come previsto dal decreto del ministero dell'interno. Per avere accesso al contributo chi fa la domanda deve essere cittadino italiano o comunque di uno Stato dell'unione europea e se extracomunitario, in possesso del permesso di soggiorno Ce per i soggiornanti di lungo periodo (la ex carta di soggiorno) o di un permesso di soggiorno non inferire ad un anno di durata ed essere residente del Comune di Città Sant'Angelo.

Le domande vanno presentate entro il 30 settembre con la modulistica che è già disponibile sul sito dell'ente e che sarà divulgata anche tramite Telegram, fa sapere l'amministrazione, sottolineando che si tratta di “un'importante azione a sostegno della natalità” utile anche “alla conciliazione tra lavoro e genitorialità”.