Riparato l'asfalto deteriorato dalla pioggia in via di Sotto [FOTO]

L'intensa pioggia che sabato 5 agosto si è abbattuta su Pescara ha provocato danni evidenti al manto stradale in via di Sotto tanto che è stato necessario interdire il traffico veicolare.

Ma la situazione adesso è tornata alla normalità dopo i lavori di rifacimento dell'asfalto.

A farlo sapere è il sindaco Carlo Masci.

«La bomba d'acqua che sabato scorso ha colpito la nostra città ha causato delle voragini, soprattutto su via di Sotto, dove abbiamo dovuto interrompere parzialmente la viabilità», scrive il primo cittadino, «siamo intervenuti con una massiccia opera di asfaltatura, in modo da ripristinare le condizioni normali di fruizione della strada. Abbiamo attivato un fondo di circa 2.500.000 di euro per eliminare le buche prodotte da queste violente piogge, per la maggior parte in corrispondenza dei tombini e delle tubazioni dei sottoservizi che cedono di fronte a masse d'acqua incontenibili. Queste cifre molto importanti, destinate solo al riempimento delle buche, insieme a quelle già impegnate per la riqualificazione complessiva di intere vie e piazze cittadine, ci consentiranno di sanare tutte le ferite del nostro territorio e dare un nuovo volto a Pescara. Le foto mostrano bene i danni provocati dall'acqua e le riparazioni massicce effettuate».