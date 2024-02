A Città Sant'Angelo al via i lavori per la prima area di sgambettamento per cani

Sono iniziati a Marina di Città Sant'Angelo i lavori di realizzazione della prima area destinata allo sgambettamento dei cani in una diramazione di via Salara.

Gli interventi saranno realizzati in poche settimane e finanziati dalla Regione per un importo di 25mila euro.

È prevista la costruzione di una recinzione, di una zona parcheggio per i proprietari degli animali, di una fontana per l’approvvigionamento e dell’intera area verde attrezzata.

Il sindaco Matteo Perazzetti dice: «Si tratta di un investimento fortemente richiesto dalla cittadinanza e di conseguenza dall’amministrazione e che per la prima volta siamo riusciti a ottenere e realizzare a Città Sant’Angelo. Non sarà l’unica area verde destinata ai nostri animali domestici, ma il primo passo di un grande progetto che si protrarrà per i prossimi anni e che vedrà la realizzazione di un’area in ogni contrada della città. È importante per la tutela dei nostri amici pelosi e del territorio, destinare delle aree specifiche sicure e attrezzate in cui trovare un momento ricreativo e sensibilizzare all’utilizzo preferenziale delle stesse per far correre in libertà il proprio cane».