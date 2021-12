Da oggi con l'app Tuabruzzo si potrà prenotare il posto sugli autobus e controllare i livelli di riempimento

Importante novità a partire da oggi per gli utenti dei mezzi Tua. L'azienda di trasporto pubblico abruzzese, infatti, ha fatto sapere che sono disponibili due nuove funzionalità nell'app Tuabruzzo già disponibile da tempo per dispositivi mobile. Si potrà infatti prenotare il proprio posto sui bus che svolgono servizio a Pescara, e conoscere in tempo reale il livello di riempimento degli autobus in arrivo alla fermata e orientare così al meglio le scelte degli utenti stessi.

Il presidente di Tua Gianfranco Giuliante ha parlato di un'ulteriore funzionalità a vantaggio degli utenti, con riflessi positivi sia per l'azienda stessa che per tutta la collettività:

"Basti pensare, infatti, alla potenza di questo strumento che permette ad ogni utente di contribuire a mantenere il distanziamento a bordo degli autobus e fornisce a Tua, in modo immediato, un quadro ancora più perimetrato dei servizi, mettendo subito in evidenza l’eventuale necessità di prevedere dei bus aggiuntivi in caso di riempimento del limite massimo consentivo." La nuova versione dell'app è disponibile sugli store online, e per ora sarà testata in modo sperimentale la nuova funzionalità sulle linee urbane di Pescara 38,3,3/e 2/. La prenotazione è valida per chi acquista il biglietto al momento o anche a chi ha già un biglietto acquistato precedentemente o è abbonato.

Giuliante ha concluso:

“Abbiamo fortemente creduto nelle potenzialità di un’app completa ed efficace per contribuire a gestire al meglio il nostro servizio di trasporto così articolato questa ulteriore sperimentazione riteniamo sia particolarmente utile per l’ utenza che può certamente orientare al meglio le proprie scelte di mobilità con i nostri mezzi. Questo strumento è in grado di fornirci anche un’indicazione immediata del livello di riempimento dei mezzi in un contesto temporale del tutto nuovo come quello che da ormai un paio d’anni viviamo. Partiamo con la sperimentazione della prenotazione del posto su alcune linee del servizio urbano di Pescara particolarmente significative– ha concluso Giuliante – ritenendo di ricevere feedback importanti per poter sviluppare ancora più capillarmente questa nuova funzionalità dell’app”