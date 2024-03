A metà maggio l'apertura della strada di collegamento tra Montesilvano e Silvi

Dovrebbe essere aperta al traffico veicolare il prossimo 15 maggio la strada di collegamento tra il fiume Piomba e il fiume Saline per il collegamento tra Montesilvano e Silvi passando da Città Sant'Angelo.

La data preliminare di inaugurazione è emersa nella mattinata di giovedì 7 marzo dopo un sopralluogo del sindaco angolano Matteo Perazzetti con il responsabile del settore tecnico Donato D’Alonzo.

Un intervento realizzato tramite un investimento di 1 milione e 400mila euro ottenuto attraverso un accordo di programma con il Città Sant’Angelo Village Outlet.

Questo il commento del sindaco Perazzetti: «Come avevamo promesso una volta ottenuti i fondi e sbloccata la progettazione, stiamo procedendo in maniera celere alla realizzazione di questo collegamento fondamentale per la nostra città e per quelle adiacenti. Stiamo ultimando i lavori per consegnare quanto prima un tratto di strada importantissimo per Città Sant’Angelo in quanto connetterà Montesilvano a Silvi. Si completerà un’opera a livello stradale e urbanistico fondamentale per l’intero litorale. La pista ciclabile è già stata inaugurata molto tempo fa quindi ora sarà la porzione carrabile a fare la differenza. Mancherà una piccola sezione del ponte sul Piomba di competenza della Provincia di Teramo, ma stiamo interloquendo con gli enti per coordinarci e consegnare a tutti i cittadini definitivamente questo grande risultato. Per quanto concerne il traffico veicolare, tutto ciò si traduce nella decongestione del traffico convergente sull’uscita autostradale e sull’area commerciale di Marina facendo defluire i veicoli sulla Nazionale. Un altro traguardo anche quindi relativo alla vivibilità e alla qualità della vita che siamo riusciti a realizzare nel quinquennio di questa amministrazione».