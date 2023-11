Nuovi studi medici a Pescara e Caramanico Terme e in città uno si trasferisce: i dettagli della Asl

Aprono tre nuovi studi medici di medicina generale a Pescara a partire da lunedì 13 novembre. Due sono del dottor Andrea Centorame e uno della dottoressa Ilaria Di Giovanni. Anche a Caramanico Terme la dottoressa Debora Del Pizzo apre un nuovo studio: è il terzo.

Sempre a Pescara invece si trasferisce il dottor Andrea Zanché che il nuovo studio lo apre in via Cetteo Ciglia.

Lo studio della dottoressa Ilaria Di Giovanni

Quest'ultima ha aperto lo studio in via Cetteo Ciglia 66/23 e si tratta del secondo studio per Di Giovanni. Il nuovo presidio sarà aperto il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 11 e per appuntamento dalle 11 alle 12; il martedì dalle 17 alle 18; il giovedì dalle 15.30 alle 1630 e per appuntamento dalle 16.30 alle 18 e il venerdì dalle 10.30 alle 12 (gli orari potrebbero subire variazioni”.

Lo studio già esistente è quello di via Aterno 57 ed è aperto il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 11 per appuntamento e dalle 11 alle 12; il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17 per appuntamento e dalle 17 alle 18; il venerdì dalle 9 alle 10 per appuntamento e dalle 11 alle 12 (gli orari potrebbero subire variazioni.

La dottoressa Di Giovanni è raggiungibile telefonicamente allo 085 9564348 e via mail all'indirizzo dottoressailariadigiovanni@gmail.com

Gli studi del dottor Andrea Centorame

I due nuovi studi del dottor Andrea Centorame si trovano in via Nicola Fabrizi 134 e in via Paolo De Cecco 7.

Il primo è aperto il lunedì e il mercoledì dalle 16 alle 18; il martedì e il giovedì dalle 10 alle 12 e il venerdì dalle 10 alle 11 (gli orari potrebbero subire variazioni). Lo studio di via De Cecco è invece aperto il lunedì e il mercoledì dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 16 alle 18 (gli orari potrebbero subire variazioni).

Il dottor Centorame è raggiungibile telefonicamente al 331 3225696 e via mail all'indirizzo dott.andreacentorame@gmail.com

Il dottor Andrea Zanché trasferisce il suo studio in via Cetteo Ciglia

In via Cetteo Ciglia 66/23 si trasferisce sempre dal 13 novembre, lo studio del dottor Andrea Zanché che sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il lunedì e il venerdì anche il pomeriggio dalle 16.30 alle 19 (gli orari potrebbero subire variazioni).

Il dottore è raggiungibile telefonicamente ai numeri 333 3689427 e 085 4168250, oltre che tramite l'indirizzo mail studiomedicozanche@gmail.com

A Caramanico Terme il nuovo studio medico della dottoressa Debora Del Pizzo

Dopo quelli di Roccamorice e San Valentino in Abruzzo Citeriore, dal 13 novembre la dottoressa Del Pizzo sarà anche in servizio a Caramanico Terme fornendo servizio a tutto l'ambito territoriale che include oltre ai tre comuni citati anche quelli di Scafa, Abbateggio, Alanno, Cugnoli, Lettomanoppello, Manoppello, Sant'Eufemia a Maiella, Salle, Serramonacesca e Turrivalignani.

Lo studio si trova in viale della Libertà 13 e sarà aperto il lunedì dalle 16 alle 18.20; il martedì dalle 9.30 alle 11.30, ma solo per appuntamento e il giovedì dalle 9.20 alle 11.30 (gli orari potrebbero subire variazioni).

Per quanto riguarda lo studio di Roccamorice in via Piano delle Castagne questo come sempre è aperto il mercoledì dalle 9 alle 11, mentre quello di via Triste 15/A di San Valentino in Abruzzo Citeriore l'apertura è prevista il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 10 su appuntamento e dalle 10 alle 12; il martedì e il mercoledì dalle 15.30 alle 16.30 su appuntamento e dalle 16.30 alle 18.30 e il venerdì dalle 9 alle 11.

La dottoressa Del Pizzo è raggiungibile telefonicamente al 353 4558053 e via mail all'indirizzo dottoressadelpizzo@gmail.com.

Tutte le informazioni sui Medici di Medicina Generale della Asl di Pescara sono riportate alla pagina del sito aziendale “Lista Medici”.