Un anno fa veniva trovato morto in un locale del centro il 19enne Dairon Rosales

Il 29 novembre scorso veniva trovato morto all'interno di un locale del centro di Pescara Dairon Rosales, 19enne che lavorava nell'attività dove è stato trovato impiccato.

Ad un anno di distanza, la madre Maylen Estrada lo ha voluto ricordare con un post su Facebook. Proprio la madre dopo la morte del figlio, aveva più volte espresso dubbi sul possibile suicidio del figlio mentre gli inquirenti che si sono occupati del caso a seguito degli accertamenti e delle risultanze del medico legale, avevano confermato l'ipotesi del suicidio. Nel post pubblicato per l'anniversario la donna ha scritto:

"Dairon Rosales era quest'ora precisamente quando ti ritrovai cuore mio, straziante. Amore della mamma, anche io sono morta insieme a te. È arrivato questo 29 giorno maledetto che sei andato via per sempre, sono a pezzi cuore mio, mi manchi tantissimo sono distrutta. Sei stato sempre e sarai Titì il più buono di tutti, sopravvivere senza di te è terribile, ti amo amore della mamma".

La donna a IlPescara.it aveva dichiarato ad otto mesi dalla morte del figlio:

"Lancio un nuovo appello alla procura e a chi sta conducendo le indagini per sapere la verità e capire anche dai risultati dell'autopsia se mio figlio si è davvero suicidato. Io non credo a questa ipotesi, lo avevo sentito poche ore prima della sua morte, avvenuta senza lasciare un biglietto o mandare un messaggio alle persone care. Perchè non abbiamo ancora i risultati dell'autopsia dopo tutto questo tempo, e delle perizie giudiziarie? Si stanno facendo delle indagini? Qual è l'ora della morte di mio figlio? La causa precisa? Dairon aveva alcuni problemi economici ma il giorno dopo la sua morte avrebbe dovuto fare un colloquio di lavoro per il quale era molto felice. Io sono convinta che non si sia suicidato, forse ha visto qualcosa che non doveva vedere".