La studentessa pescarese Anna D'Incecco vince la tappa di Miss Adriatico a Civitaquana

Anna D'Incecco, giovane studentessa pescarese, ha vinto la tappa di Civitaquana di Miss Adriatico 2023. A presentare una ventina di agguerrite concorrenti, prima in abito elegante, poi in bikini e infine in body olimpionico, è stata l'indossatrice Chiara Di Cintio, già vincitrice nazionale del concorso patrocinato dal consiglio regionale, con gli intermezzi artistici della scuola di danza "Vento d'Oriente" di Spoltore e i cantanti del Festival della Melodia Genny Cusopoli e Maurizio Tocco.

Non è mancato il consueto angolo della risata con il barzellettiere Valerio Basilavecchia, vincitore del Festival dell'Umorismo. Le altre fasce e gli altri titoli del concorso sono andati a Giorgia Martinelli, Miss Acqua & Sapone, Asia Domenicone, Miss intimo Unigross, Shara De Petra, Miss caffè Mokambo, Siria Chiavarini e Alisia Strugaro, Miss Spiedì arrosticini, Loriana Agaj, Miss vini Lampato, e Giada Parlapiano, Miss pastificio Rustichella D'Abruzzo.

Anna sogna di fare la hostess di volo: "È stato tutto molto bello - ha detto alla fine - Ci siamo divertite e continuiamo a farlo con serate emozionanti e simpatiche in un gruppo di amiche ormai molto unito". Prossimi appuntamenti di Miss Adriatico saranno il 24 luglio al Bayaibe di Francavilla, il 26 luglio al Centro d'Abruzzo di Sambuceto e il 1° agosto allo stadio del mare di Pescara, con iscrizioni libere e ancora aperte alle ragazze interessate.