Gli auguri di tutta la città ad Angela Guerrieri per i suoi 107 anni

Grande festa a Pescara per i 107 anni di Angela Guerrieri. Il sindaco Carlo Masci si è recato nella sua abitazione per portare gli auguri di tutta la città all'ex insegnante.

"Ho avuto il piacere di portare gli auguri ad Angela Guerrieri che ha compiuto 107 anni. Una donna caparbia e tenace, che nel 1938 si è laureata in Lettere e poi ha insegnato agli studenti del Manthonè. Un traguardo straordinario per le donne in quel periodo storico. Un caro abbraccio a lei, alla figlia, ai nipoti e alla famiglia tutta per questo giorno speciale."