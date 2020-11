Due alunni positivi al Covid-19 nella scuola media Pascoli, due classi in quarantena

Due classi della scuola media Pascoli dell'istituto comprensivo 4 in via Milano a Pescara in quarantena dopo l'accertata positività al Covid-19 (Coronavirus) di due alunni.

I casi nella scuola dove è dirigente scolastica Daniela Morgione riguardano una prima e una terza media.

Gli alunni delle due classi (una quarantina in totale), come stabilito dalla Asl, dovranno restare in quarantena precauzionale rispettivamente fino al 6 al 12 novembre.

Nel frattempo, dopodomani, mercoledì 4 novembre, termina il periodo di quarantena per la scuola media Rossetti chiusa dopo il contagio di 10 persone. Dai tamponi eseguiti nessun altro è risultato positivo al Covid-19, come fa sapere il vice sindaco e assessore alla Pubblica Istruzione, Gianni Santilli.

foto di repertorio