Anche l'attrice pescarese Alessandra Relmi all'evento "Le donne lasciano il segno"

C'è anche la 33enne attrice pescarese Alessandra Relmi tra le donne che nella mattinata di domani, 8 marzo, prenderanno parte all’evento denominato “Le donne lasciano il segno”, in programma alle ore 10.30 all'Aquila, nella sala Ipogea di Palazzo dell’Emiciclo, e organizzato dal Comitato Unico di Garanzia del consiglio regionale dell’Abruzzo. Relmi sarà in buona compagnia, perché oltre a lei interverranno Francesca Romana Stornelli (architetta e pittrice), Marica Branchesi (astrofisica e professoressa), Antonella Di Tonno (vice responsabile nazionale Coldiretti Donne Impresa), Federica Di Natale (campionessa di pattinaggio a rotelle corsa), Emilia Di Pasquale (pianista e compositrice) e Valeria Bellobono (scrittrice, autrice e favolista).

Il Cug, in occasione della giornata internazionale della donna, ha voluto promuovere questa iniziativa "per valorizzare l’ecletticità della donna nella civiltà contemporanea e trasmettere un messaggio positivo sul ruolo e il valore delle donne, ormai ampiamente testimoniato in qualunque campo della vita: artistica, sociale, imprenditoriale, sportiva e letteraria", si legge in una nota. È dunque prevista la presenza di sette donne "che rappresentano ciascuna un’eccellenza in uno specifico ambito professionale e che si racconteranno ripercorrendo le tappe salienti delle loro carriere". Non mancheranno altresì i saluti del presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, della presidente della Commissione Pari Opportunità Maria Franca D'Agostino e della presidente del Cug Chiara Colucci.

Alessandra Relmi è reduce dalle riprese di "Amici per la pelle", film diretto da Pierluigi Di Lallo che vanta tra i protagonisti nomi come Massimo Ghini, Nancy Brilli e Filippo Laganà. La produzione, invece, è a cura di Digilife Movie con Rai Cinema. Alcune scene del lungometraggio sono state girate anche nella nostra regione, più precisamente all'aeroporto d'Abruzzo, che per un giorno si è trasformato addirittura nello scalo Jfk di New York. Adesso sarà chiamata a dare un'importante testimonianza in vista di una ricorrenza, quale è quella dell'8 marzo, che richiede ancora oggi il massimo dell'attenzione e della visibilità.