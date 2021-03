Primo evento dell'Alberghiero "De Cecco" dedicato ai 700 anni dalla morte di Dante Alighieri

Primo evento online organizzato dall'istituto Alberghiero "De Cecco" di Pescara e dedicato alla figura di Dante Alighieri, in occasione dei 700 anni dalla sua morte. Questa mattina è stato protagonista dell'incontro virtuale Roberto Melchiorre, autore del volume "Dante Alighieri. Una storia da raccontare" sul tema ‘Il caso Dante Alighieri, a caccia delle sue tracce – come si ricostruisce una biografia" alla presenza dei ragazzi dell'istituto collegati in streaming delle classi prima A e seconda H, e indirizzo Enogastronomia, classe terza sezione G, e poi i ragazzi della classe seconda C di Cepagatti e terza C di Loreto Aprutino assieme alla dirigente scolastica Di Pietro per l'Ipssar e degli altri istituti comprensivi Marina Gigante.

La Di Pietro ha sottolineato l'importanza della figura di Dante, come poeta e come mito ma che dev'essere scoperta e conosciuta anche come uomo, analizzando la sua vita, aggiungendo che nel 2021 l'Alberghiero di Pescara dedicherà vari momenti a Dante. Melchiorre ha aggiunto:

Dante viveva in un’epoca difficile, in cui si litigava tanto e non sui giornali, come accade ora, ma si ammazzava l’avversario. Oggi tentiamo di togliere il mito dalla sua figura, di riportarlo sulla terra, e mostrarlo come un uomo pieno di difetti come tutti, che ha criticato, ha odiato, che aveva grande considerazione per il sentimento dell’amicizia, che non è facile da comprendere perché parliamo di un ‘monumento’ internazionale, definito, specie in questi giorni, come il ‘padre della patria’, il ‘padre dell’Europa’. Eppure ci sono ancora tante cose che continuano a essere ignote del personaggio: non sappiamo quando sia nato effettivamente, sappiamo che era del segno dei gemelli, che è stato battezzato a San Giovanni, al Battistero che tanto amava, poi solo notizie sparse, atti notarili, verbali dei consigli cittadini ai quali Dante prendeva parte e poi c’è la biografia di Giovanni Boccaccio in cui però ci sono anche tante cose false, invenzioni, ma che pure è

importante perché ce lo descrive.

Il compito degli studiosi moderni, sottolinea Melchiorre, è quello di rendere umano, comprensibile Dante senza sottacere la difficoltà di comprensione di un'opera che resta un patrimonio dell'umanità intera.