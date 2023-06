Per gli studenti pendolari di 175 comuni confermate le agevolazioni per il trasporto pubblico

Confermate anche per l'anno scolastico 2023-2024 le agevolazione per il trasporto pubblico destinate agli studenti pendolari di 175 comuni del territorio. Lo comunica con soddisfazione, dopo il sì del consiglio regionale al rifinanziamento della misura per complessivi 275mila euro, il presidente Lorenzo Sospiri.

Nello specifico la riduzione del 10 per cento sarà riserva agli studenti tra gli 11 e i 26 anni delle aree interne e a quelli residenti nei comuni con una popolazione inferire ai 5mila abitanti. L'agevolazione sarà applicata al costo degli abbonamenti annuali o mensili per le tratte extraurbane di Tua e dagli altri vettori del trasporto pubblico locale che agiscono in regime di concessione pubblica.