Niente più voli primaverili per Barcellona-Girona il mercoledì e il venerdì: 52 in meno tra aprile e maggio

Niente più voli del mercoledì e il venerdì per l'aeroporto Barcellona-Girona ad aprile e maggio dall'aeroporto d'Abruzzo: resta solo quello della domenica. Ben 52 dunque i voli che non dovrebbero più partire dallo scalo Pescarese.

A lanciare l'allarme sul calo di frequenze nel collegamento è la pagina social “Amici dell'aeroporto” Il timore espresso è che si possa perdere definitivamente anche questo volo Ryanair dopo quello per Torino. Notizie ufficiali dall'aeroporto non ne sono arrivate, ma basta provare a fare una prenotazione per scoprire che nei mesi indicati un volo disponibile il mercoledì e il venerdì non è disponibile.

“Stiamo andando verso una cancellazione totale per i mesi primaverili così come per Torino?”, si chiedono quindi gli Amici dell'aeroporto riferendo di decine di messaggi di richieste di spiegazioni arrivate dagli utenti che avrebbero ricevuto da giovedì 29 febbraio “le mail che informavano i passeggeri prenotati della cancellazione dei voli”.

Un ennesimo problema per lo scalo già alle prese con le difficoltà che sta creando la perdita dei collegamenti nazionali per Torino e Milano-Linate (questo volo Ita) cui Regione e Saga hanno fatto sapere di star lavorando per arrivare ad un ripristino. Problemi che emergono in particolare dalle statistiche di Assaeroporti che ha rilevato anche a gennaio 2024, così come già avvenuto a novembre e dicembre 2023, un calo di passeggeri pari al 6,3 per cento in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.