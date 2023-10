L'aereo deve riprendere quota in fase di atterraggio, forte rumore sui palazzi di Porta Nuova

Un forte rumore, molto diverso da quello che solitamente si sente quando c'è il passaggio di un aereo in arrivo, è stato avvertito da numerosi residenti di Porta Nuova a Pescara nella serata di martedì 24 ottobre.

Era l'aereo della Ryanair proveniente da Bergamo che mentre era ormai in fase di atterraggio, mancavano pochi chilometri, proprio mentre sorvolava la zona di Porta Nuova ha dovuto riprendere quota a causa delle forti raffiche di vento.

Per questo motivo il pilota ha dovuto ridare potenza ai motori e questo ha provocato il forte rumore, insolito quando il velivolo è in fase discendente.

Dopo aver ripreso quota invece di provare un secondo tentativo il volo è stato deviato sull'aeroporto di Bari e i passeggeri poi sono stati riportati con l'autobus a Pescara. Invece i passeggeri che erano in attesa di partire per Bergamo Orio al Serio nell'aeroporto d'Abruzzo sono partiti con l'aereo previsto per il volo verso Torino che era sul piazzale. Volo per Torino che è stato cancellato.