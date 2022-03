Acqua torbida in alcune contrade a San Valentino in A.c : nei prossimi giorni la riparazione della condotta

Programmato all'inizio della prossima settimana l'intervento di riparazione del guasto alla condotta idrica che ha provocato nei giorni scorsi problemi per la potabilità dell'acqua in alcune zone di San Valentino in A.c. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale con un post sulla pagina Facebook ufficiale dell'ente. A seguito dei sopralluoghi, è stato concordato l'intervento nella zona a valle del partitore, e verrà comunicato l'avvio dei lavori con un comunicato in quanto sarà necessario interrompere l'erogazione idrica.

"Nonostante dai rubinetti delle zone interessate, ovvero Frajnibbele, Trovigliano, zona Cappelle e zona ospedale non si rilevi più torbidità, permane l'ordinanza sindacale n. 4/2022 fino a che non sarà completata la riparazione e non saranno effettuate le analisi di verifica su cui sarà necessario attendere le valutazioni del servizio Sian della Asl." Ricordiamo che il guasto aveva portato l'amministrazione comunale a firmare un divieto di utilizzo dell'acqua per fini alimentari nelle frazioni interessate.